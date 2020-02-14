صحة الدقهلية تنظم مسيرة للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

فريق المحافظات

انطلقت اليوم مسيرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غدا الأحد 16 فبراير، والتي ستستمر لمدة ثلاث ايام تنتهي فى 19 فبراير الجارى، بناء على توجيهات الدكتور سعد عبداللطيف مكى - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وذلك بالمشاركة مع الهلال الأحمر

وتقدمت الدكتورة عبير عبدالغنى - وكيل المديرية لقطاع الطب الوقائي المسيرة والفرق المشاركة من أمام مكتبة مصر بجوار مبني ديوان عام محافظة الدقهلية.

الجدير بالذكر انه سوف يشارك فى الحملة فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بان التطعيم آمن وبالمجان ، ووجه الدكتور سعد مكى - وكيل الوزارة الشكر للهلال الأحمر المصرى ولكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية

من ناحية أخرى افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي السادس لقسم جراحة القلب والصدر، بكلية الطب بجامعة المنصورة والذى ينظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر خلال الفترة من 13-14 فبراير بقاعة الدكتور أبو النجا ، تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة ، وبحضور كلا من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، الدكتور نسرين عمر عميد كلية الطب، الدكتور بسمة شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة الرئيسي الدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر، الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، الدكتور الحسيني جميل رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، الدكتور وائل عبد العزيز نائب رئيس المؤتمر، الدكتور عمرو عبد اللطيف سكرتير المؤتمر، الدكتور محمد سند منسق المؤتمر