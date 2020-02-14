شركات السياحة تبدأ الترويج لرحلات على خط طيران "شرم الشيخ - الأقصر"

بدأت شركات السياحة فى الترويج لبرامج سياحية مشتركة تشمل شرم الشيخ والأقصر، مستغلة فى ذلك بدء تشغيل خط طيران بين المدينتين السياحيتين الخميس المقبل بواقع رحلة أسبوعية، وهو الخط الذى سيبدأ نتيجة للتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدنى.

وسيؤدى هذا الخط إلى تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية فى مدن جنوب سيناء الساحرة، ثم التوجه إلى الأقصر حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، وسيعمل هذا على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير وهو الخطة التى تعمل عليها وزارة السياحة والأثار مؤخرا للدمج بين الانماط السياحية المختلفة فى مصر.

كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار قد أعلن خلال لقاءه مع مستثمرى الاقصر أنه تم الاتفاق علي ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ نهاية فبراير الجارى، ثم أعلنت شركة مصر للطيران أن الخميس المقبل 20 فبراير الجارى، سيبدأ تسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، وأن الخط الجديد يأتى فى إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية.

وتبدأ الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم 20 فبراير الحالى وحتى 28 مايو المقبل بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الآيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

وستستمر الرحلة الجديدة أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.