شرطة التموين تشن حملات للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (2120) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (86,800 طن "مواد عطارة") معبأة داخل شكائر وعبوات غير مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات مجهولة المصدر.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مطعم وجبات جاهزة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، لحيازته (1,070 طن "مقطعات لحوم- مقطعات دواجن")، معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، وضبط (5 طن أرز بسمتى طحينة) معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة من الجهات المعنية.

واستمراراً لنجاح الحملات، تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أسوان أول (بمحافظة أسوان)، لحيازته (2,660 طن "خلطة كفته – كاسترد جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، و (683 عبوة "خلطة شاورما – شوربة خضار") بدون مستندات مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية)، لحيازته ( 45 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائرغير صالحة للاستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إدفو (بمحافظة أسوان)، لتصرفه فى (10 طن دقيق بلدى مدعم) من خلال بيعها فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (54500 جنيها تقريباً) والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق.

وأثمرت الجهود ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد العطارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (27,170 طن مواد عطارة "زعتر- كركديه- سلمكة- ينسون- كمون- خروب- عرق سوس- ورق لورى- دوم- زبيب")، معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وضبط مالك منحل لإنتاج "عسل النحل" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة)، لحيازته (5,815 طن سكر تموينى مدعم) مخصص ربطاً على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها دون سند قانونى، قدرت بقيمة مالية "49427" جنيهاً والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالكة مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بمحافظة البحيرة)، لتصرفها فى (18,750 طن دقيق بلدى استخراج 82%، قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية "102187" جنيهاً مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق، فضلاً عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الأقصر (بمحافظة الأقصر)، لحيازته (2,500 طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات وأتربة)، و ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (2,220 طن مخللات مختلفة الأنواع) معبأة داخل براميل وعبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات تفيد تاريخ والصلاحية.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (700 كيلو جرام مقطعات لحوم- مفروم لحوم- مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة)، لقيامه بإدارة منشأة "بدون ترخيص" وبالفحص تبين عدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة، والمدون بها كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة، وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها (48500) لتر "سولار" (13400) لتر "بنزين 80" قدرت بقيمة مالية (125687) جنيهاً تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.