شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شهد نفق ميدان الجيزة أعمال تطوير شاملة، حيث سيجرى افتتاحه قريباً، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .



وانتهت محافظة الجيزة من دهان 70 عقارًا باللون البيج، بميدان الجيزة، استكمالاً للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة لتجميل الطرق والمحاور الرئيسية .



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منطقة ميدان الجيزة شهدت تغيراً حضارياً بالكامل، مشيراً إلى أنه تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة جاء للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق وذلك من خلال البروتوكول الجارى تنفيذه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.



وأوضح راشد، أن تطوير النفق شمل معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجودة بها.



وكان اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بنفق ميدان الجيزة يرافقه تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، كما تفقد رئيس مدينة الجيزة شارع الصناديلى بميدان الجيزة لتفقد مجهودات رفع الإشغالات، إضافة إلى متابعة العمل فى شارع خالد أمين والمطبعة، وجارى بدء العمل فى شوارع أخرى.



وكانت محافظة الجيزة انتهت من نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزى وبجوار نفق شارع الهرم بحى جنوب للقضاء على الانتظار العشوائى للسيارات، والتى تسبب إعاقة للحركة المرورية.



ويشهد ميدان الجيزة أعمال تطوير شاملة، حيث يتم تطوير موقف السيرفيس بالميدان ليتحول إلى موقف إلكترونى، يعمل على ضبط الإيرادات ويمنع الوقوف خارج الموقف ويمنع الازدحام.

