شاهد..مقتنيات أثرية عن القاهرة التاريخية فى احتفالية مئوية الجامعة الأمريكية

سارة علام



ضمن احتفالات الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعيدها المئوي، اقامت مكتبة الجامعة بحرم التجمع الخامس معرضا لمقتنيات أثرية تضم خرائط للقاهرة قبل مائة عام جمعها العلامة السير كريسويل بالإضافة إلى نسخ أصلية من مؤلفاته.

فيما تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أسبوعاً احتفاليا في الفترة من 15 إلى 19 فبراير 2020 بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة لتدشين بدء القرن الثاني على إنشائها.

وذكر بيان صادر عن الجامعة الأمريكية ،أن احتفالات العام الماضي ركزت على تاريخ الجامعة بينما تحمل احتفالات هذا العام شعار "أنت المستقبل" ستركز على المستقبل وخطط الجامعة في المائة عام القادمة.

وفي يوم السبت الـ 15 من فبراير ومن الساعة 12 حتى 5 مساء، ستقيم الجامعة كرنفال بساحة بارتلت يضم أعضاء مجتمع الجامعة من خريجين وأساتذة وطلاب بالإضافة إلى أصدقائهم وأصدقاء الجامعة.

ويحتوي الكرنفال على أنشطة متعددة ترمز للمستقبل مثل الواقع الافتراضي والجرافيتي الرقمي، سيقدم طلاب وخريجي الجامعة عرض أزياء " 100 عام من تطور الأزياء" عما ستكون عليه الأزياء في ال 100 عام القادمة بالإضافة إلى فيلم عن تطور الأزياء خلال المائة عام السابقة، سيكون هناك أيضاً عروض غنائية وفنية لفرق الشارع بالإضافة إلى زيارة إلى مجمع العلوم والتكنولوجيا حيث سيتمكن الزائر من رؤية المجرة في ال 100 عام القادمة، وسيكون باستطاعته التجول بين مختبرات المئوية التي تشمل مختبر الأثار والطبوغرافيا والتصميم والعمارة، سيشمل اليوم أيضاً مهرجاناً دولياً للطعام يضم مطابخ متنوعة من جميع أنحاء العالم ومسابقات بين الشيفات الدوليين.

وفى يوم الإثنين الـ 17 فبراير 2020 من الساعة 6 حتى 9 مساء، ستقيم الجامعة ليالي المئوية بـ AUC Park and Square تشمل معرض بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" يضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية.