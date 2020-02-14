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شاهد.. مشروع "تجفيف الطماطم" يوفر فرص عمل لفتيات الأقصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:02 م
شاهد.. مشروع "تجفيف الطماطم" يوفر فرص عمل لفتيات الأقصر مشروع التجفيف الطماطم"
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة بمدينة الطود برفقة كل من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، لتفقد مشروع التصنيع الزراعي (تجفيف الطماطم) بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي، والذي يهدف إلى سلسلة القيمة ما بين المزارع والمصدر حلقة تصنيع زراعي لمنتج صالح وسعر ثابت للمزارع لعام الإنتاج، والذي يتم تصديره إلى الأسواق العالمية من خلال شركات التصدير.

 

واستمع نائب محافظ الأقصر – خلال جولته بالمدينة على المشروع – إلى شرح شامل من مسئول مشروع التصنيع الزراعي (تجفيف الطماطم) بنجع المهيدات، حيث إن إنتاج المشروع يوفر فرصة عمالة يومية للفتيات بمتوسط 50-60 عاملة يومياً لمدة تبدأ من 90-120 يوما خلال مدة التجفيف في موسم الشتاء، حيث إن هذه المشاريع توفر نسبة ربح ثابتة حسب المنتج للمزارع والمنشر الذي يتم فيه التصنيع.

 

وأكد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، أنه خلال السنوات الماضية لاقت مناشر "تجفيف الطماطم" بمحافظة الأقصر نجاح كبير وذلك بعد حصول المزارعين على دعم مادى ضخم من تلك الخطوات الناجحة، وساهموا في زيادة الصادرات من الطماطم المجففة لمختلف دول العالم، وحالياً أصبح ملاذ جميع المزارعين التفكير فى تلك الخطوة وإقامة منشر لتجفيف الطماطم لوضع جزء من محصوله فيها لتحقيق التوازن المادي بين بيعه جزء من المحصول للأهالى بالشوادر والشوارع، وبيع جزء آخر من المحصول للأجانب وتصديره للخارج بعد تجفيفه.

 

وتعتبر عملية تجفيف الطماطم للمزارعين حالياً كنزًا كبيرًا للمزارعين، والذى أطلقته الشركات الدولية والجمعيات العاملة فى مجالات الزراعة المختلفة، حيث تم فتح الباب فى 2015 باب العمل فى مشروعات تجفيف الطماطم بجنوب الصعيد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتم دعم المزارعين وتدريبهم على أعمال التجفيف للطماطم، وانتشرت مؤخراً عشرات المناشر لتجفيف الطماطم فى مختلف أنحاء مدن وقرى الأقصر لتصديرها للخارج والحماية من خسائر تقلب أسعار الطماطم في الأسواق بصورة دائمة.

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروعات التصنيع الزراعي لـتجفيف الطماطم (5)
 
 
نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروعات التصنيع الزراعي لـتجفيف الطماطم (1)
 
 
نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروعات التصنيع الزراعي لـتجفيف الطماطم (3)
 
 
نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروعات التصنيع الزراعي لـتجفيف الطماطم (4)

 


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تجفيف الطماطم بالاقصر

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