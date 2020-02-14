س وج.. لماذا نصاب بتنميل الأطراف وما هى طرق العلاج؟

فاطمة ياسر

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة والشعور بتنميل في أطراف الجسم، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرتهم على الإمساك بشيء، وعدم القدرة على النوم وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا عليك التعرف على أسباب الإصابة وطرق العلاج، وفقا لموقع " prevention".

ما هو تنميل الأطراف؟

يتعرض بعض الأشخاص للشعور بالوخز والتنميل في أطراف الجسم أي اليدين والقدمين، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالتنميل الشديد، نعلم أن الأطراف تحتوي علي بعض المستقبلات والأعصاب التي تعطي إشارة إلي المخ، وعند التعرض لاي اضطرابات في أعصاب الجسم يزداد فرص التعرض للتنميل في الأطراف.

ما هي أسباب التنميل في الأطراف؟



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لتنميل في الأطراف، ومنها:

-الجلوس لفترات زمنية طويلة تزيد من فرص التنميل في الأطراف.

-الوقوف أيضا لفترات زمنية طويلة يتسبب في الإصابة بالتنميل.

-التعرض لمشاكل في أعصاب الجيم تزيد من التعرض للشعور بالتنميل.

-الإصابة بالانزلاق الغضروفي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتنميل في اطراف الجسم.

-التعرض للإصابة بمشاكل في الأوعية الدموية والتعرض للإصابة بالالتهابات تزيد من فرص الإصابة بتنميل الأطراف.

-التعرض لضعف في الدورة الدموية يزيد من فرص الإصابة بمشكلة التنميل الأطراف.

-في الكثير من الأحيان التعرض للإصابة بحدوث خلل في مستويات الكالسيوم كنقص نسبته يزداد فرص الإصابة بتنميل الأطراف.

-التعرض لنقص شديد في البوتاسيوم أو الصوديوم يزداد فرص الإصابة بتنميل الأطراف.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن التعرض لنقص فيتامين ب12 يزيد من فرص الإصابة بتنميل الأطراف.

-هناك بعض الدراسات الطبية التي تؤكد أن هناك بعض الأدوية التي تزيد فرص الإصابة بتنميل في الأطراف.

-التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتنميل الأطراف.

-وأثبت التقرير، أن هناك بعض الأمراض التي يصاب بها الشخص وتزيد فرص الإصابة بتنميل الأطراف، ومنها السكر والصرع، وخلل الأعصاب بالجسم.

ما هو علاج تنميل الأطراف؟



علاج تنميل الأطراف يعتمد علي معرفة السبب المؤدي للإصابة به، ولكن يعتمد علي العلاج علي توقف الأدوية المسببة لهذا الأمر، وأيضا تناول بعض الفيتامينات والعناصر الناقصة في الجسم، وضبط نسبة السكر بالدم، والغدة الدرقية، وتحسن نسبة الهيموجلوبين في الدم لتنشيط خلاياه.