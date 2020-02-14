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"سيبها علينا"مياه المجارى تحاصر عزبة زكريا بالفيوم.. والأهالى: طفح مستمر لـ"الطرنشات" أدى لتآكل المنازل

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:55 م
"سيبها علينا"مياه المجارى تحاصر عزبة زكريا بالفيوم.. والأهالى: طفح مستمر لـ"الطرنشات" أدى لتآكل المنازل المجارى تحاصر قرية دفنو بالفيوم
كتب - أحمد خالد

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يعيش أهالى عزبة زكريا التابعة لقرية دفنو بمركز إطسا محافظة الفيوم، مأساة حقيقية وتحاصرهم مياه المجارى رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت للمحافظة، للتدخل لإيجاد الحلول العاجلة.

ويعانى أهالى القرية، من تجاهل تام لمشاكلهم ومطالبهم ، حيث إنها تعوم على بركة من المياه بسبب الطفح المستمر لخزانات الصرف الصحي "الطرنشات"، الأمر الذى أدى إلى انتشار البرك والمستنقعات بشوارع القرية، كما يعانى المزارعون من عدم تطهير الترع والمصارف المائية التى تمتلئ بالحيوانات النافقة وأكوام القمامة.

وأكد أهالى عزبة زكريا، أنهم تبرعوا بقطعة أرض مساحة قيراطين من 4 سنوات لإنشاء محطة رفع عليها ، مضيفين أنهم يعيشون  فى جحيم ومأساة لا نهاية لها بسبب عدم وجود صرف صحى، حيث أصبحت المنازل على وشك الانهيار  وتآكلت جدرانها بسبب الطفح المستمر لخزانات الصرف.

وأضاف جميل ثابت أحد أهالى القرية، شكونا كثيرا وتقدمنا بطلبات عدة للجهات المعنية لإنقاذنا وحل مشكلة الصرف الصحى وقدمنا استغاثات لمجلس الوزراء ومسئولى المحافظة وكذلك للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،  وكل ما نسمعه أنه تم إدراج القرية بالخطة المستقبلية ولكن الأمر لم يتعد مرحلة الوعود فى الوقت الذى تتفاقم فيه المشكلة وتزداد سوءا ولكن حتى الآن لم نر شيئا على أرض الواقع.

كما ناشد محمد ميلاد أحد أهالى القرية، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ورئيس مدينة إطسا، بتكملة طريق المقابر بأعمدة الإنارة، مضيفا أنهم تقدموا بعدة طلبات لمجلس المدينة ولم يتم الاستجابة لهم.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
 
ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.
 
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