سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وفودو فى حملة مكبرة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

شنت الأجهزة الأمنية لـ"أمن القاهرة"، حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بقطاعات العاصمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت حملة أجهزة مديرية أمن القاهرة، عن ضبط مسجل شقى خطر اثناؤ تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,440 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 560 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ورصدت الحملة الأمنية أحد الأشخاص اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون "وزنت 80 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن، من ضبط عاطلين بحوزتهم 5 الآف قرص مخدر و775جرام حشيش بمنطقتى المطرية والمرج قبل ترويجهم على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا. ش. م" ، 36 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة والسابق اتھامھ في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة و ضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتھ 5000 قرص مخدر ،55 ألف جنيه، هاتف محمول ، كتر، ، وبمواجھتھ اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجا، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.