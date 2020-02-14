سقوط صاحب محطة وقود قبل بيعه 62 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، القبض على صاحب محطة وقود يدير منشأة بدون تراخيص وبحوزته 62 ألف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى المرج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة مباحث تموين العاصمة، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإدارة منشأة "بدون ترخيص" وبالفحص تبين عدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة والمدون بها كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة.. وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها (48500) لتر "سولار" (13400) لتر "بنزين 80"قدرت بقيمة مالية (125687) جنيهاً تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.