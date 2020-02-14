سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 14-2-2020

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:14 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 14-2-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 14-2-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-02-08 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-09 1 دولار أمريكى = 3.7513 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-10 1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-11 1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-12 1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-13 1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-14 1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 

الريال السعودى

أسعار العملات فى السعودية

سعر الريال السعودى

العملات فى السعودية

اقتصاد السعودية

السعودية

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة