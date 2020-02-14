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رفع 177طن مخلفات وتراكمات قمامة بمدينتى أبوتشت ونقاده بقنا

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:30 م
رفع 177طن مخلفات وتراكمات قمامة بمدينتى أبوتشت ونقاده بقنا رفع تراكمات القمامة بقنا
فريق المحافظات

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن الوخد المحلية لمدينة مركز أبوتشت قامت برفع 177 طن مخلفات وقمامة فى أطار رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا.

ففي مدينة أبوتشت ذكر خالد عويس رئيس المدينة انه تم رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونواتج اعمال النظافة بشوارع المدينة وقرية القارة وقرية الشيخ على ببخانس كما تم صيانة كشافات بطريق مصر - أسوان الزراعي فى نطاق قرية بخانس وقرية ابوشوشة وقرية قصير بخانس بطول 5 كم .

وفى مدينة نقادة اوضحت المهندسة فاطمة احمد رئيس المدينة انه تم رفع 87 طن مخلفات وقمامة منها 60 طن بقرية الخطارة أمام مركز شباب الخطارة ومخلفات الترع بجوار كوبرى كوم الضبع و17 طن بعدد من شوارع المدينة وكورنيش النيل وأمام الوحدات السكنية والمنازل و 10أطنان بقرية البحرى قامولا مؤكدةً على استمرار اعمال التجميل وتركيب البلدورات بالمدخل الصحراوى للمدينة .

فى سياق آخر قال اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان المحافظة قامت برفغ 141 طن مخالفات قمامة فى اطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة "

ففى مدينة نجع حمادى ذكر احمد وزيرى انه تم رفع 79طن مخلفات وتراكمات قمامة منها 35 طن بطريق نجع قابول و 22طن بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و 22طن بطريق النجاحية.

وذكر أشرف أنور رئيس مدينة قنا انه تم رفع 30 طن مخلفات وقمامة ونواتج تطهير ترع بقرية أبنود .

وأوضح عبدالراضى عربى رئيس مدينة دشنا إنه تم رفع 22 طن بالوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحرى .

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه اللواء اشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة بالتعاون مع وحدة سكان قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية هوّ بمدينة نجع حمادى، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية  الأكثر احتياجا منها‪ .

وأوضح الداودى أن القافلة ضمت 12عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1964 حالة بواقع "435 عظام – 361 باطنة– 299 اطفال - 256 جلدية – 173 نساء - 150 رمد – 125صدر – 69تنظيم اسرة - 58 أسنان - 38 جراحة" مضيفا انه تم خلال الحملة اجراء فحوصات معملية لعدد 84 حالة وعمل سونار لعدد 80حالة وعمل اشعة عادية لعدد 17حالة بالإضافة الى تحويل 6حالات للمستشفى لتلقى العلاج وإنهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6حالات وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً‪ .

وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أنه منذ بداية عام 2020 وحتى الأن نظمت مديرية الصحة 8 قوافل طبية بعدد 8 قرى مختلفة نجحت خلالها في الكشف على 13 الف و 682 مواطن في العديد من التخصصات الطبية لافتا الى ان هذه القوافل لاقت إستحسان المواطن القنائى خاصة وأن الخدمة الطبية تصل إليه في مكان إقامته دون تحملة أى تكاليف مادية واضاف ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها 240 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة‪    .

 

 

 


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