رفضت العوده معه.. زوج يُشعل النار فى نفسه لخلافات مع زوجته بطنطا

الغربية – عادل ضرة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام شخص بإشعال النيران فى نفسه فى منزل أسرة زوجته، بعد أن ذهب لردها ورفضت العوده معه لشقة الزوجية ، ولفظ انفاسه الاخيره متأثرا بحروقه من الدرجات الثلاث، انتقل العميد اسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا والعقيد عادل الدخميسي نائب المأمور والرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم ضبط الزوجه ووالديها وشقيقيها، وإحالتهم للنيابه العامه.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجده باشتعال النيران فى شخص داخل شقه بدائرة القسم.

انتقل مأمور المركز ونائبه ورئيس مباحث القسم لمكان القسم وتبين إصابة شخص بحروق من الدرجات الثلاث ووفاته، وبالفحص تبين قيامه بإشعال النيران فى نفسه بعد أن رفضت زوجته العوده معه لمنزل الزوجيه، فما كان منه إلا اشعال النيران فى نفسه ووفاته فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الواقعه.

من ناحيه اخرى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطل لقيامه بالاشتراك مع متهم اخر خارج البلاد فى النصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل، والاستيلاء على 120ألف جنيه إلا أن المتهمين لم يلتزما بذلك.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بالخارج، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، أحدهما متواجد حالياً خارج البلاد،بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج متخذان من تواجد أحدهما بالخارج ستــاراً لممارســة نشاطهما الإجرامى ، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها 120ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 200ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المشكو فى حقه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .