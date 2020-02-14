رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ميدان عبد الرحمن الأبنودى

الإسماعيلية – فريق المحافظات

يفتتح عصر اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ميدان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بعد تطويره، وبحضور أسرة الشاعر الراحل.

وقامت هيئة قناة السويس، بإعادة تطوير ميدان الأبنودى بالكامل وتجهيزه بالرخام بدلاً من الحجارة وتطوير الجدارية الموجودة بقلب الميدان، كما وضعت هيئة قناة السويس، صورة كبيرة للشاعر عبد الرحمن الأبنودى فى الميدان على جدارية الافتتاح.

وأطلقت محافظة الإسماعيلية اسم "الأبنودي" على ميدان الجامعة القدمية "الزهراء" فى يوم وفاته بشهر إبريل عام 2015 تخليدًا له.

وعاش الأبنودى فترة طويلة من حياته بالمنزل الخاص به بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بعد رغبته فى الابتعاد عن زحام القاهرة، وأوصى بدفنه في مقابر جبل مريم، بجوار منزله في الإسماعيلية.

وعبد الرحمن الأبنودي شاعر من شعراء العامية، ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها، ومتزوج من المذيعة نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور، ونال شهادته الجامعية من جامعة القاهرة، حيث درس في كلية الآداب هناك، وألف الأبنودي على مدار حياته دواوين شعرية كثيرة، كما ألف بعض الأغانى التى غناها عدد كبير من مطربى الوطن العربي.

من أشهر أعمال الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب "أيامي الحلوة" والذي نشره في حلقات منفصلة فى ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفيه يحكي الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.

كما كتب الأبنودى أغانى العديد من المسلسلات مثل "النديم"، و"ذئاب الجبل" وغيرها وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق والإسورة وكتب أغاني فيلم البريء وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي.