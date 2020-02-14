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رئيس مفوضية السلام بالسودان: نسعى لتحقيق السلام على أرض الواقع

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:05 ص
رئيس مفوضية السلام بالسودان: نسعى لتحقيق السلام على أرض الواقع مجلس السيادة السودانى
أ ش أ

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قال رئيس المفوضية القومية للسلام بالسودان، سليمان الدبيلو، إن المفوضية تُولى السلام اهتمامًا خاصًا، وتسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، عبر عدد من الآليات المهمة، وفى مقدمتها مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة، والمؤتمرات وورش العمل، خاصة فى مناطق النازحين.
جاء ذلك خلال افتتاح مقر المفوضية فى الخرطوم، مساء الخميس، وسط حضور عدد من كبار المسئولين السودانيين، من بينهم عضوا مجلس السيادة الانتقالى عائشة موسى، ومحمد حسن ادريس، والأمين العام لمجلس السيادة، اللواء أسامة الصديق جادالله، فضلا عن ممثلى البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، وقيادات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة.
وأشاد الدبيلو بالدعم، الذى تقدمه الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى التعاون القائم بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتحديد متطلبات التنمية وسبل توطين النازحين واللاجئين. 
من جانبها، أكدت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، فى كلمة في حفل الافتتاح، أن إحلال السلام ظل وسيظل الهدف الأول للحكومة الانتقالية، موضحة أن إنشاء المفوضية يجسد إرادة السودان، حكومة وشعبا، فى إنهاء معاناة النازحين واللاجئين وعودتهم إلى أوطانهم.
وأشادت عضو مجلس السيادة، بالدعم الذي يقدمه أصدقاء السودان من المجتمع الدولي، الذي يمثل سندا للحكومة لتجاوز أزماتها.


السودان

المفوضية القومية للسلام بالسودان

سليمان الدبليو

مجلس السيادة السودانى

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