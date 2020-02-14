رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

كتبت إيمان على

أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن الحكومة عليها أن تدرك بأنها والبرلمان شركاء فى العمل من أجل حب الوطن وتنميته، قائلاً "ودورى كنائب أن أراقب هذه الحكومة وتوضيح الرؤى بالوصول لما فيه صالح الوطن والمواطن.



ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أنه لابد وأن يكون هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب وألا تعمل فى جزر منعزلة وحدها فى الخطط التى تضعها، مؤكدًا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لاحظ هذا التجاهل وأبدى استياءه منه خلال جلسات الأسبوع الماضى.



وأوضح كمال مرعى، أن دعوة اللجنة لا تكون لأسباب غير جدية بل لقضايا لابد من إحاطة علم الحكومة بها، قائلاً "لا أقبل إرسال مندوبين لنا غير مخول لهم سلطة اتخاد القرار، خاصة أن دعوتنا تكون لأمر جلل ونحن ليس لدينا رفاهية الوقت".



وأضاف، أن هذا الموقف حدث فى اجتماع اللجنة لبحث المشكلات التى تواجه الشباب فى شأن تمويل مشروعاتهم، لعدم حضور ممثلى الحكومة، حيث أكد "مرعى"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحداً للمناقشات.



وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين فى قائمة الحضور، ومعندهمش أى سلطة لاتخاذ أى قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار"، مشيراً إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة اعتراض للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، لضرورة احترام اجتماعات مجلس النواب، خاصة فى تلك الموضوعات التى تمس قطاعًا مهمًا من الشعب المصرى.



وكان قد أبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضى استياءه من تعامل موظف بمكتب أحد الوزراء مع نائب برلمانى، مشيرًا إلى أن أحد النواب حضر إليه اليوم يشكو من عدم مقابلة الوزير له، بل وأن موظف المكتب وجه له كلمه أرفض أن أشير إليها، وجاء إلى النائب غاضبًا.



وقال عبد العال، "لقد طلبت الرد رسميًا من الوزير بشأن هذا الموظف، وإذا لم يأت الرد حتى صباح الغد، فإن القضية ستثار فى الجلسة العامة، وإذا صدق ما قاله الموظف للنائب فلى وقفة لا يمكن الرجوع فيها فى هذا الموضوع".