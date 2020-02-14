رئيس مدينة إسنا: منع توصيل المرافق للمتعدين على أراضى النوبيين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه رداً على شكوى تفيد تضرر أحد المواطنين المقيمين بعزبة "الصاب" المسماة بـ"عزبة الخربانة" التابعة لقرية توماس لتضرره من عدم توصيل المرافق للمنازل المقامة بالمنطقة، أن هذا المواطن المتضرر ليس لديه أي سند من القانون إنما يقيم في ملك الغير، وحيث إن هذه الأرض مخصصة للنوبيين وأنه لا يجوز وضع اليد على هذه المساكن أو الأرض المخصصة لها، وبالتالي لا يصح قانوناً تقنين وضع يد أي من المغتصبين لهذه المساكن أو الأرض الفضاء المتخللة أو المجاورة لهذه المساكن، وتم عمل مذكرة للشئون القانونية بالمجلس عن موقف هؤلاء المتعدين.

وأكد رئيس مدينة إسنا – فى بيان صحفى – أن الأرض المقام عليها المساكن الموجودة بالمنطقة، هي في الأصل أرض أملاك دولة أنشأت بها مساكن خصصت لمهجري أهالي النوبة عام 1964، وبالتالي هي خاصة بأهالي مهجري النوبة ولا يحق لغير النوبيين وضع يده عليها، حيث قام مؤخراً بعض الأهالي من غير النوبيين بإغتصاب هذه المساكن والتعدي عليها والإقامة بها دون سند من القانون، حيث وردت للوحدة المحلية بتوماس شكوى تخص ذات الموضوع وتم تشكيل لجنة وانتهت في تقريرها على وحدة الشئون الإجتماعية بالناحية تسليم مساكن مهجري النوبة لمستحقيها طبقا للوائح والقوانين.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه جاء رد الشئون القانونية بأن يجب على الوحدة المحلية بتوماس تشكيل لجنة لبيان المساكن المتعدي عليها بالاغتصاب واسم المتعدي عليها، ورفع تقرير للوحدة المحلية لاستصدار قرار إخلاء إداري لجميع المختصين ورفع القرار للجنة العسكرية والمكبرة ولو باستعمال القوة الجبرية، حيث قامت الوحدة المحلية بتوماس بعمل لجنة وتم حصر أسماء المعتدين على مساكن المهجرين النوبيين وتم رفع مذكرة بذلك للشئون القانونية لإصدار قرار إخلاء إداري.