سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14/2/2020 بمحافظات مصر "

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14/2/2020 بمحافظات مصر " حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة،  بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 20   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 23      

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 25     

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24      

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 22     

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 29    

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 27   

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 28  

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 23

 

 



 


درجه الحراره

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح: هدفى فى مرمى مانشستر يونايتد أفضل لحظات حياتى "فيديو"

محمد صلاح: هدفى فى مرمى مانشستر يونايتد أفضل لحظات حياتى "فيديو"

الأوقاف تبدأ حملة تعقيم وتطهير لـ"بيوت الله" لتلافى الفيروسات الوبائية

الأوقاف تبدأ حملة تعقيم وتطهير لـ"بيوت الله" لتلافى الفيروسات الوبائية

أخبار×24ساعة.. التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

أخبار×24ساعة.. التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة