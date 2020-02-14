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حتى لا تصاب بمشاكلها ..كيف تتناول مسكنات الألم بأمان؟

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:00 ص
حتى لا تصاب بمشاكلها ..كيف تتناول مسكنات الألم بأمان؟ مسكنات الالم
كتبت فاطمة خليل

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مسكنات الألم من أكثر الأدوية الشائعة التي يمكنك تناولها، حيث يمكن أن تساعدك على تخفيف الألم والشعور بالتحسن، لكن لعدة أسباب، يمكن أن تكون مسكنات الألم خطيرة أيضاً إذا قمت بالإفراط في تناولها، حيث تشمل مخاطرإدمان مسكنات الألم: ألم المعدة، الدوخة، عدم وضوح الرؤية، وتلف الكبد، وإذا تم تناولها بطريقة غير صحيحة، فإن مسكنات الألم قد تسبب الوفاة، وفقاً لموقع " verywellmind".

في هذا التقرير نتعرف على كيفية تناول مسكنات الألم بأمان وبدون مشاكل.

مسكنات الألم
مسكنات الألم
 

نصائح قبل تناول مسكنات الألم
 

قراءة نشرة الدواء والتوجيهات.اقرأ الآثار الجانبية أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى.لا تنسى إخبار طبيبك عن الأدوية المسكنة التي تتناولها.لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بها.لا تتناول أكثر من نوع من أدوية تسكين الألم.

مشاكل قد تحدث بسبب تناول مسكنات الألم
 

حتى لو اتبعت التعليمات بصرامة، قد تنشأ أحيانًا مشاكل مع مسكنات الألم للأسباب التالية:

-أدوية أخرى، قد تتعارض وصفة دواء الألم الجديدة الخاصة بك مع دواء تتناوله بالفعل.

- من المحتمل أنك لم تخبر طبيبك بكل الأدوية أو المكملات الغذائية التي تتناولها، وهذا قد يسبب تفاعلاً مع مسكن الألم.

-رد فعل تحسسي، قد يكون لديك حساسية من عنصر في مسكن الألم.

-خطأ عند شراء الدواء من الصيدلية، قد يعطونك دواء عن طريق الخطأ أو الجرعة الخاطئة.

مسكن الالم 2
مسكن الالم 

فيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص باستخدام مسكنات الألم التي يمكن أن تسبب مشاكل:

-تناول الدواء بشكل غير صحيح يمكن أن يعني أنك إما ينتهي بكمية كبيرة من الدواء في معدتك ، أو القليل جدًا.

-عدم تناول الدواء مع الطعام،  أو قبله أو بعده، حسب الإرشادات المكتوبة.

-إن تناول الجرعة التالية في وقت مبكر جدًا قد يعني أنك تتناول جرعة زائدة.

-استخدام نوعين من مسكن للألم قد يؤدي إلى مستويات سامة.

-الانتظار لفترة طويلة بين الجرعات قد يسمح للألم بالاختراق، أو قد يكون لديك أعراض انسحاب.

- تناول بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن يتداخل مع أدوية الألم، هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض الجهاز الهضمي ويمكن أن يكون خطيرا.

-عصير الجريب فروت يمكن أن يتداخل مع تأثير الأدوية المسكن للألم.

 

أخذ المسكنات بأمان
 

-تأكد من قراءة الملصقات والإدراج عند شراء مسكن للألم بدون وصفة طبية (مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين) أو دواء وصفة طبية

-ذكر طبيبك عن الأدوية الأخرى، إذا كتب طبيبك وصفة طبية ، تحدث عن الأدوية الأخرى والمكملات الغذائية التي تتناولها بالفعل.

-معرفة الآثار الجانبية بمجرد البدء في تناول الدواء، قد تواجه آثارًا جانبية.

-اتبع التعليمات والجرعة المكتوبة بالضبط.

 


اضرار تناول المسكنات

اضرار المسكنات

المسكنات

تعليمات قبل تناول الدواء

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