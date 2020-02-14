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حبس عاملين أشعلا حريقًا لسرقة خزنة كلية سياحة وفنادق فى مصر القديمة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:12 م
حبس عاملين أشعلا حريقًا لسرقة خزنة كلية سياحة وفنادق فى مصر القديمة حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاملين متورطين في إشعال النيران في غرفة الخزينة بكلية السياحة والفنادق بغرض السرقة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقرير حول الملابسات والبصمات بمكان الواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن اثنين من العاملين حاولا إشعال النيران في غرفة بمبنى إداري بكلية السياحة والفنادق أمام مستشفى قصر العيني لمحافظة القاهرة، لإلهاء العاملين والطلاب في الكلية لسرقة الخزينة، ولكنهم فشلا وتم اكتشاف الواقعة، حيث ظهرا على كاميرات المراقبة وبحوزتهما بنزين وثقاب وأشعلا النيران في باب الغرفة، ثم توجها مع الإدارة لسرعة إخماد الحريق وطلب المطافي عقب فشلهما في إجراء عملية السرقة وخوفهما من اكتشاف أمرهما.
 
واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بمرورهما بضائقة مالية فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقة الخزينة ولكنهما فشلا عقب إشعال النيران في الباب الخاص بالغرفة، وشعرا بالخطر واحتمالية اكتشاف أمرهما فتراجعا عن الخطة وحاولا إخماد الحريق قبل تفاقم الخسائر.
 
كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين متورطين فى سرقة خزنة وأجهزة من شركة بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عادل .م "، فرد أمن مكلف بحراسة العقار محل الواقعة، و "خليفة .م"، و "هيثم .ع "، و"خضر .ح "، عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة شقق وبسؤالهم اقروا بارتكاب الواقعة. 
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع، من "م.ح" صاحب شركة، يفيد بسرقة خزنة وأجهزة لاب توب وشاشات من داخل شركته والتعدى على فرد الأمن المكلف بحراسة العقار، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من فرد الأمن، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

 


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