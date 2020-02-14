جمارك الأقصر تحبط تهريب 144 باكو شيكولاتة جنسية

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية القادمة من إسطنبول، بإدارة تفتيش الركاب برئاسة جابر رمضان عبد الرحيم، مدير إدارة الوردية الرابعة، وبتفتيش الركاب وتم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية للراكب "س ح ع" بحوزته 12 علبة بداخل باجمالى 144 باكو شيكولاتة منشط جنسى هركلزبلاس، وذلك بمذكرة اشتباه من شيماء ممدوح، مأمور جمرك بتفتيش الركاب، أثناء مرور الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة، وفى حضور أحمد محمود خضر وعبير جمعة، وتحت إشراف الحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة بجمرك مطار الأقصر.

وتم الضبط والجرد بلجنة جمركية من إدارة تفتيش الركاب مكونة محمود السنى وشيماء ممدوح وحنان همام وعمرو حسان رئيس قسم الأمن، وتحت إشراف سعيد رمضان أحمد، مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر، وقام محمد حامد النخيلى بعمل المحضر الجمركى للراكب تحت إشراف رومانى فؤاد بشارة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر.

وقرر ياسين أحمد مصطفى الوردانى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للراكب، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.