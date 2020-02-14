جمارك الأقصر تحبط تهريب 144 باكو شيكولاتة جنسية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اليوم الجمعة، برئاسة ياسين أحمد مصطفى الوردانى، مدير عام جمارك الاقصر، تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاتة اللاحقة، والقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية القادمة من إسطنبول، بإدارة تفتيش الركاب برئاسة جابر رمضان عبد الرحيم، مدير إدارة الوردية الرابعة، وبتفتيش الركاب وتم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية للراكب "س ح ع" بحوزته 12 علبة بداخل باجمالى 144 باكو شيكولاتة منشط جنسى هركلزبلاس، وذلك بمذكرة اشتباه من شيماء ممدوح، مأمور جمرك بتفتيش الركاب، أثناء مرور الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة، وفى حضور أحمد محمود خضر وعبير جمعة، وتحت إشراف الحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة بجمرك مطار الأقصر.
وتم الضبط والجرد بلجنة جمركية من إدارة تفتيش الركاب مكونة محمود السنى وشيماء ممدوح وحنان همام وعمرو حسان رئيس قسم الأمن، وتحت إشراف سعيد رمضان أحمد، مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر، وقام محمد حامد النخيلى بعمل المحضر الجمركى للراكب تحت إشراف رومانى فؤاد بشارة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر.
وقرر ياسين أحمد مصطفى الوردانى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للراكب، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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