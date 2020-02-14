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تونس.. الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومته الجديدة اليوم

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:08 ص
تونس.. الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومته الجديدة اليوم إلياس الفخفاخ
إيمان حنا

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يقدم إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تونس المكلف اليوم الجمعة تشكيلته الحكومة الجديدة لرئيس تونس قيس سعيد، التي من المتوقع أن تتكون من 24 وزيرا.

يأتى ذلك بعد مشاورات دامت أربعة أسابيع، تم خلالها التوافق بين الفخفاخ والأحزاب التي ستكوّن الحزام السياسي لحكومته على اعتماد سياسة توزيع الحقائب الوزارية وفق الوزن البرلماني لكل حزب، وتحييد وزارات السيادة أي الداخلية والخارجية والدفاع والعدل، وفق العربية.

واقترح إلياس الفخفاخ على الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة تشكيل حكومة تتكون من 28 وزارة وكتابة دولة، يكون فيها نصيب الأحزاب السياسية 17 وزارة، بينما سيتم تعيين شخصيات أخرى مستقلة على رأس الوزارات المتبقية.

و الأحزاب العشرة التي أعلن الفخفاخ أنها ستشكل الحزام السياسي لحكومته، ستكون ممثلة في الحكومة وهى ، حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس(ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).

حزب قلب تونس سيكون خارج الحكومة، وهو غير معني بالتشكيلة التي سيتم الإعلان عنها الجمعة القادم، باعتباره خارج الحزام السياسي للفخفاخ.


تونس

حكومة تونس

الفخفاخ

قيس سعيد

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