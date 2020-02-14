تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

استعاد البنك التجارى الدولى، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعد تصدر المصرية للاتصالات الأسبوع الماضى، بحجم تداول 4.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 402 مليون جنيه، تلاها "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 192 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 126 مليون جنيه، ثم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 8.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 110.4 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 6.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 91.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 69.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 70.4 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 67.2 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 3.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 64.6 مليون جنيه، وفى التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 26.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 64.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 63.1 مليون جنيه.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.