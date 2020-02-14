تراجعات بورصات الخليج خلال أسبوع.. "السعودية" تخسر 111 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ تراجعت بورصة السعودية بنسبة 2.2%، وهبطت بورصة دبى بنسبة 1.29%، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالي، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.51%، فيما ارتفعت بورصة البحرين.

بورصة السعودية و تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، بنسبة 2.2% خلال جلسة الأسبوع المنتهى، خاسراً 178.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.41 نقطة، وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 111.55 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.443 تريليون ريال. و تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، بنسبة 2.2% خلال جلسة الأسبوع المنتهى، خاسراً 178.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.41 نقطة، وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 111.55 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.443 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 746.12 مليون سهم بقيمة 18.26 مليار ريال.

وتراجعت معظم القطاعات على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.4%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.3%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.7%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه وحيداً بنسبة 2.1%.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 1.29% خلال جلسات الأسبوع المنتهى، خاسراً 35.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.72 نقطة، بضغوط النتائج السلبية لكبار الشركات، وخسر رأس المال السوقى 3.83 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 377.33 مليار درهم.

وتراجع ببورصة دبى قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 0.8%، 3.4%، على التوالي، بضغوط هبوط أسهم إعمار العقارية، إعمار مولز، ديار للتطوير، داماك العقارية بنسبة 3.25%، 3.4%، 7.5%، 5.6%، كما تراجع سهم الإمارات دبى الوطنى بنسبة 1.9%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالى، فى الأسبوع الذى شهد إطلاق مؤشر جديد بالبورصة تحت اسم "رئيسى 50"، وخسر رأس المال السوقى بنحو 381 مليون دينار لتغلق عند مستوى 35.381 مليار دينار. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالى، فى الأسبوع الذى شهد إطلاق مؤشر جديد بالبورصة تحت اسم "رئيسى 50"، وخسر رأس المال السوقى بنحو 381 مليون دينار لتغلق عند مستوى 35.381 مليار دينار.

وهبط مؤشر العام بنسبة 1.07% خاسراً 66.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.3 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.62% خاسراً 30.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% خاسراً 85 نقطة ليغلق عند مستوى 6898.36 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق رئيسى 50 بنسبة 0.47% خاسراً 23 نقطة ليغلق عند مستوى 4976.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 1.373 مليار سهم بقيمة 138.08 مليون دينار عبر تنفيذ 43.22 ألف صفقة.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.51% خلال جلسة الأسبوع المنتهى، خاسراً 357.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 20.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.51% خلال جلسة الأسبوع المنتهى، خاسراً 357.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 20.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى

547.469 مليار ريال، بنسبة انخفاض 3.67%، بضغوط النتائج السلبية للشركات المقيدة.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 315.38 مليون سهم بقيمة 891.69 مليون ريال عبر تنفيذ 29.46 ألف صفقة، وتراجع 36 سهماً، فيما ارتفعت 9 أسهم، بينما استقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 5.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.87%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.63%.

وتراجعت الأرباح السنوية العائدة على مساهمى 22 شركة مدرجة ببورصة قطر بنسبة 5.50%، لتصل عام 2019 إلى 29.74 مليار ريال، مقابل 31.47 مليار ريال عام 2018.

وكانت بورصة قطر، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 106.44 نقطة، لتغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 78.3 مليون سهم بقيمة 233.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5968 صفقة، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فقطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.39% خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابحاً 6.53 نقطة ليغلق عند 1662.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 20.49 مليون سهم، بقيمة 4.97 مليون دينار.

وارتفعت بورصة البحرين مدفوعة بصعود قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، فيما استقر قطاع الصناعة.