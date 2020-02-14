تحرير 1741 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والمقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1741 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 571مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و75 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و81مخالفة انتظار خاطئ وحجز48 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و259 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو37 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير40 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 45 مخالفة بيئة و 62 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 35 مخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 41 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 73مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و39 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و39 مخالفة إزالة فاميه و89 مخالفة مواقف عشوائية و42 مخالفة طمس لوحات معدنية و51 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

كما تمكن المقدم عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية والقوة المرافقة له واللجنة الطبية المتخصصة فى تحليل المخدرات للسائقين من ضبط كلا من "محمد.ا.س"26 عام بدون عمل مقيم بئر العبد شمال سيناء و"عبدالرحمن .ن.ح"27 عام طالب مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تعاطى المخدرات عقب خضوعهما للتحاليل اللازمة.