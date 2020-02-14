بومبيو: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

هند المغربي

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين لافتا إلى أن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مواصلة حملة الضغط القصوى ضد إيران.

وأوضح بومبيو - فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" الخميس أن حملة الضغط القصوى على إيران متواصلة، وأن قدرة طهران في الحصول على الموارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل، لكنها لم تتوقف مشير إلى أنه ما زال لدى النظام الإيرانى موارد، لكن عليهم أن يأخذوا خيارات صعبة فيما يتعلق بتمويل حزب الله ودعم الميليشيات فى العراق.

فى السياق نفسه، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران فى توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضى الذى أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمى أوسع نطاقا.