بورصة قطر تخسر 20.9 مليار ريال.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع 3.51% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.51% خلال جلسة الأسبوع المنتهى، خاسراً 357.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 20.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى 547.469 مليار ريال، بنسبة انخفاض 3.67%، بضغوط النتائج السلبية للشركات المقيدة.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 315.38 مليون سهم بقيمة 891.69 مليون ريال عبر تنفيذ 29.46 ألف صفقة، وتراجع 36 سهماً، فيما ارتفعت 9 أسهم، بينما استقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 5.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.87%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.63%.

وتراجعت الأرباح السنوية العائدة على مساهمي 22 شركة مدرجة ببورصة قطر بنسبة 5.50%، لتصل عام 2019 إلى 29.74 مليار ريال، مقابل 31.47 مليار ريال عام 2018.

وكانت بورصة قطر، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 106.44 نقطة، لتغلق عند مستوى 9846.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 78.3 مليون سهم بقيمة 233.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5968 صفقة، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فقطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%.