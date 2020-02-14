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الجمعة، 14 فبراير 2020 02:50 م
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بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى إدلب وفيروس "كورونا"

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:40 م
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى إدلب وفيروس "كورونا" بوتين
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع المتوتر في إدلب السورية وتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي، وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين): "إن الرئيس بوتين بحث خلال هذا الاجتماع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعى والاقتصادى في روسيا أيضا". 

وأضاف قائلا "لقد جرى تبادل شامل للآراء بشأن الوضع المتوتر في إدلب السورية بسبب نشاط الجماعات الإرهابية هناك"، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك لمشكلة فيروس "كورونا" وتأثيرها المحتمل على مسار الاقتصاد العالمى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج إلى 56 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة، وقال مسئولو الصحة في هونج كونج - في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "إن إحدى الحالات الجديدة المصابة لها صلة بحالتي إصابة سابقتين بالفيروس، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما قامت بزيارة الصين في شهر يناير الماضي وحالتها خطيرة في حين أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 61 عاما


كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


بوتين

إدلب

سوريا

روسيا

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