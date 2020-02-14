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برلمانى نمساوى يدعو لاتباع نهج المجر فى صد الهجرة غير الشرعية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص
برلمانى نمساوى يدعو لاتباع نهج المجر فى صد الهجرة غير الشرعية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية" النمساوى هيربرت كيكل
أ ش أ

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دعا هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية" ثالث أكبر الأحزاب النمساوية، الحكومة إلى الاقتداء بتجربة المجر فى تشديد الرقابة على الحدود مع صربيا والتعامل بشدة فى صد المهاجرين غير الشرعيين.
 
وقال كيكل - في تصريحات الخميس - إنه لا مفر من أن تفعل النمسا ما تفعله المجر على الحدود مع صربيا لوقف موجات اللجوء وتأمين الحدود ومنع تسلل المهاجرين، مضيفا أن هناك زيادة ملحوظة حدثت مؤخرا في نسبة الأجانب بالنمسا إلى عدد السكان الإجمالي، مما يتطلب حزما من الحكومة في هذا الملف.
 
وأشار كيكل، إلى أن النسبة المرتفعة للأجانب من إجمالي السكان في النمسا تهدد البلاد بحالة من "فقدان الهوية"، موضحا أن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر لا يقوم بأي موقف دفاعي ويكتفي بعمليات مراقبة الحدود.
 
يذكر أن المجر تصدت خلال الأيام الماضية لمظاهرة نظمها 300 لاجئ حاولوا اقتحام الحدود بالقوة من الأراضي الصربية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإبقائهم في صربيا.

النمسا

هيربرت كيكل

الهجرة غير الشرعية

البرلمان النمساوى

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