انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى سوهاج الأحد المقبل

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج فى الفترة من من 16 وحتى 19 فبراير 2020 الحالى، إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج لـ"اليوم السابع"، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك مبكرا من خلال تجهيز 2652 فريق ما بين ثابت ومتحرك تحت إشراف من الإدارات والمديرية، وأنه تم تدريب طلاب مدارس التمريض للاستفادة منهم فى الحملة.

وأكد جميعة أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة طبقا للكشوف والإحصائيات بلغ 895 ألفا و547 طفلا وطفلة على مستوى 12مركزا إداريا و3 أحياء هم طما وطهطا والمراغة وجهية وساقلته ومركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل والمنشاه والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام واخميم وحى غرب وحى شرق وحى الكوثر.

وتم توفير جميع الأدوات اللآزمة للفرق وأكياس التبريد لحفظ الطعوم واستلام كميات الطعوم المطلوبة من وزارة الصحة وتوزيعها على جميع الإدارات الصحية في نطاق المحافظة حسب المستهدف من كل إدارة.

وتاتى الاستراتيجية الخاصة بحملة تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات مجانا بالطعم الفموى سابين ثنائى التكافؤ فى المناطق ذات الطبيعة الريفية من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل طبفا لخريطة وخط سير كل فريق باستخدام كراسات الريف للتسجيل بها وفرق ثابته فى الوحدات الصحية وبعض المواقع المميزة على ان يتم كتابة العنوان بالتفصيل للمتطعمين بها

وكذلك بالمناطق الحضرية فرق متحركة من عمارة إلى عمارة طبفا لخريطة وخط سير كل فريق باستخدام كراسات الحضر للتسجيل بها فرق ثابته فى مكاتب الصحة والميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات على أن يتم كتابة العنوان بالتفصيل للمتطعمين بها مع الاهتمام بسلامة فرق التطعيم وإلتزام الفرق والمشرفين من القطاع الصحى بالزى وكارت التعريف لجميع المشاركين بالحملة مع الإلتزام بتحديد أماكن الفرق الثابتة بما يضمن التردد عليها.