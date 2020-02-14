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اليوم السابع.. مجلس النواب لـ«البرلمان الأوروبى»: نرفض تدخلكم فى شؤون مصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:35 م
اليوم السابع.. مجلس النواب لـ«البرلمان الأوروبى»: نرفض تدخلكم فى شؤون مصر اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، «النواب» لـ«البرلمان الأوروبى»: نرفض تدخلكم فى شؤون مصر.. وكيل البرلمان: يعتمدون على تقارير مغلوطة وبيانات كاذبة.. عبدالعال: تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى حول حالة أحد المواطنين اعتداء مرفوض على السلطة القضائية وافتئات على سلطة النيابة العامة المستقلة، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد

ـ زلزال اعترافات الحوينى وحسان.. كل شىء محرم فى فتاوى السلفيين

ـ مفاوضات سد النهضة بواشنطن تنتهى بنجاح وتوقيع الاتفاق الشامل نهاية فبراير

ـ «التموين» تقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس

ـ متحدث الحكومة: مشاركة 36 نائب محافظ في اجتماع مجلس المحافظين حدث تاريخى

ـ كلوب: لم نتخذ قرار مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد حتى الآن

ـ الحكومة تنفى 12 شائعة خلال أسبوع: لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.. صندوق مصر السيادى ليس «باب خلفى» لخصخصة أصول الدولة

ـ محمد صبحى لـ«اليوم السابع»: فرقتى قدمت 277 نجما منهم أحمد آدم وصلاح عبدالله وهانى رمزى

ـ البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكريره بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار دولار

 

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