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اليمن يطالب بالضغط على إيران لوقف تهريب السلاح للميليشيات الحوثية

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:02 ص
اليمن يطالب بالضغط على إيران لوقف تهريب السلاح للميليشيات الحوثية وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى
أ ش أ

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طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على إيران وممارسة الضغط الكافى لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية. 
ورحب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى - فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" يوم الخميس - بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت فى طريقها إلى الميليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية.
وجدد وزير الإعلام اليمنى، التأكيد على أن الدور الإيرانى فى اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دورا رئيسيا فى التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمنى وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث. 
وطالب المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح للميليشيات. 
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، لافتة إلى أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.


اليمن

وزير الإعلام اليمنى

معمر الإريانى

ميليشيا الحوثى باليمن

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