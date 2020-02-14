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الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل كورونا لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:57 م
الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل كورونا لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا فحص فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن مسؤول أمريكى، أن الولايات المتحدة قررت إجراء تحاليل كورونا المستجد لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها. 

 
وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قال اليوم الجمعة، إن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها فى مطلع الأسبوع لبحث تفشى فيروس كورونا وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته.
 

وقال مسؤولو المنظمة، إن البعثة ستسعى أيضا إلى الحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما يربو على 1700 من العاملين فى قطاع الصحة بالفيروس الجديد وأين ومتى حدث ذلك.

 

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين خلال إفادة صحفية "نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع".

 

وتابع قائلا: "نعطى اهتماما خاصا لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة".

 


الصحه العالميه

كورونا

الولايات المتحده

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

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