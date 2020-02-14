الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل كورونا لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن مسؤول أمريكى، أن الولايات المتحدة قررت إجراء تحاليل كورونا المستجد لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قال اليوم الجمعة، إن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها فى مطلع الأسبوع لبحث تفشى فيروس كورونا وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته .