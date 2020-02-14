النيابة تطلب التحريات حول ضبط مراكز علاج إدمان مخالفة فى حدائق الأهرام

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بها العديد من المخالفات، منها، واستدعت المسئولين عن تلك المراكز لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن بعد المراكز لا يوجد لها ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، بالإضافة إلى عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبياً، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وباشرت النيابة التحقيق.

وشنت الأجهزة الأمنية العديد من الحملات، ووجهت عدة ضربات أمنية لتجار المواد المخدرة، فألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو و445 جرام فودو بمنطقة الشرابية، قبل بيعها على عملائه في المنطقة ، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م.أ"، 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم 3065 لسنة 2004 م اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسة ،هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، وتم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر ، قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بشن حملة أمنية مُكبرة من رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، كما تم القبض على مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول.