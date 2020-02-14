المتهم بسرقة الهواتف بالإكراه فى الشرابية: "كنت عايز أعمل قرشين بس معرفتش"

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بالتخصص فى ممارسة نشاط احترامى بسرقة الهواتف المحمولة، فى منطقة دائرة قسم شرطة الشرابية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، حيث كشف أنه كان يهدف من نشاطه الإجرامي هو تحقيق أرباح باهظة غير مشروعة.

واضاف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه تخصص فى سرقة هواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين من ضحاياه بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفًا أنه قام بسرقة الكثير من المواطنين داخل منطقة الشرابية وخارجها، موضحًا أنه كان يحقق مكاسب كبيرة من ممارسة الأعمال الإجرامية التى كان يركتبها.

بداية تفاصيل تلك الواقعة، كانت أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تم التقابل مع طالب والذى قرر بأنه حال سيره مترجلاً بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص قام بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه المتهم، وتبين أنه عاطل سبق اتهامه فى قضية "سرقة") وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه، سلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.