الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق الواحات.. امشى صح

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط تحويلة مرورية بعد الغلق الجزئى لطريق الواحات الصحراوى فى الاتجاهين لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال تطوير وإصلاحات سوف تجرى لمدة 30 يوما، حيث تم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الاتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من (5 متر فقط) لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات.

وتم تحويل حركة السيارات بطريق الواحات الصحراوى، ثم العودة لحركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات)، بعد تجاوز موقع الأعمال وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأغلقت طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور مع إجراء بعض التحويلات المرورية بطريق الواحات، وذلك بمناسبة أعمال تطوير طريق الواحات فى الاتجاهين والتى تستمر لمدة شهر.

وتم غلق جزئى بطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدًا فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من (700) متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.