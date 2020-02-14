القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهم (واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – 100 جرام لمخدر الهيروين – 10 جرام لمخدر الحشيش – 10 جرام لمخدر البانجو – 55 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار – سيارة ملاكى – مبلغ مالى قدره 83 ألف جنيه – سلاح أبيض – 4هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.