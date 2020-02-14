الصحة: لا توجد سجائر صحية وتداول حفاضات أطفال مسرطنة بالأسواق شائعة

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مشددةً على أن السجائر المتداولة بالأسواق تحتوى على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أى من هذه الادعاءات.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى إلى محاربة التدخين والإدمان، انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بصحة المصريين، حيث تمكنت وزارة الصحة من نشر عيادات الإقلاع عن التدخين بعدد كبير من مستشفيات الوجهين البحرى والقبلى لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عن هذه العادة الخطيرة التى تدمر الصحة، وتتسبب فى أمراض كارثية تبدأ بالربو والنزلات الشعبية وتنتهى بالسرطان ثم الوفاة، كما دشنت مراكز خاصة لعلاج الإدمان، فى طريقة غير تقليدية لتعزيز الرعاية الصحية للمصريين ومحاربة سرطان التبغ.

كما نفت ما تردد من أنباء حول انتشار مستلزمات أطفال "حفاضات" مسرطنة بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوى على مواد مسرطنة أو أى مواد ضارة أخرى، مُوضحةً أن كل مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمى، ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

وفى هذا السياق تقوم الوزارة بالرقابة المشددة على الأسواق المحلية، وإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط الأسواق، والتأكد من أن المستلزمات الصحية المتعلقة بالأطفال آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وتصلح للاستخدام الآدمى ولا تحتوى على آية مواد غير مصرح بها أو تضر بصحة الأطفال.