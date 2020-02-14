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الصحة: الأجنبى حامل فيروس كورونا حالته مستقرة.. وتعقيم صالة وصوله بالمطار

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:59 م
الصحة: الأجنبى حامل فيروس كورونا حالته مستقرة.. وتعقيم صالة وصوله بالمطار وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر آمنة تماما واجراءات الحجر الصحي بالمطارات والمواني تطبق بأعلى درجات الاحترافية لمنع تسرب فيروس كورونا للبلاد، وتابعت: "لا داعى للخوف وللقلق تمامًا".
 
وقالت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إنه تم تطهير واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة، وهو ما يمنع وجود أي عدوى تمامًا، كما تم عزل جميع الأشخاص المخالطين للصيني الحامل لفيروس كورونا.
 
وأضافت المصادر أن الراكب الصيني الحامل لفيروس كورونا حاليا فى معسكر الحجر الصحي بمطروح ويتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة تماما ويلقى كل سبل الراحة بحسب البروتوكول الدولى للعلاج، كما يوجد فريق من منظمة الصحة العالمية يتابع حالته بشدة وعلى مدار الساعة.
 
وأوضحت المصادر أن الراكب الصيني وصل للمعسكر فى سيارة أسعاف ذاتية التعقيم وتم نقلة سريعا وعزلة وسيخضع للعلاج إلي أن تستقر حالته وسيتم اجراء التحاليل له يوميا للاطمئنان عما إذا كان حاملا للفيروس أو شفى تماما، مضيفة أن المعسكر آمن تماما، وهناك فصل وعزل كامل للشخص الحامل للفيروس عن باقى نزلاء المعسكر.
 
يشار إلي عقد وزارة غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.


 

الصحة

الحجر الصحى

معسكر مطروح

كورونا

راكب صيني

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