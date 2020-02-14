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السيناتور ليندسى جراهام: إيران "سرطان" الشرق الأوسط

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:11 م
السيناتور ليندسى جراهام: إيران "سرطان" الشرق الأوسط السيناتور ليندسي جراهام
كتب رامى محيى الدين

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نشرت قناة العربية فى خبر عاجل لها تصريحات السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، قال فيها "مصرف للوقود النووي يزود الدول بالطاقة السلمية سيكون بديلا للاتفاق النووي".

 

وأضاف جراهام، إن إيران "سرطان" الشرق الأوسط، وأن حل أزمات لبنان وسوريا والعراق مرتبط بإقصاء دور إيران فيها.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، إنه يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق سلام مع طالبان فى أفغانستان.

 

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئى قال ترامب فى تصريحات إذاعية "أعتقد أننا قريبون للغاية.. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف فى غضون الأسبوعين القادمين".

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية فى المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التى تتفاوض من أجل اتفاق سلام فى أفغانستان.

 

وأضاف بومبيو، فى حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه فى رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس فى العنف قبل البدء فى مزيد من المناقشات المتعمقة التى تشمل كل الأطراف فى أفغانستان.

 

فيما قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى، إن مفاوضات جرت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لبحث اقتراح بخفض العنف لمدة سبعة أيام.

 

وقال إسبر للصحفيين فى مؤتمر صحفى فى بروكسل "نقول دائما إن أفضل حل، إن لم يكن الحل الوحيد، فى أفغانستان هو (التوصل) لاتفاق سياسي. وجرى إحراز تقدم على هذه الجبهة وسيكون لدينا المزيد لنعلنه بهذا الخصوص قريبا"، وأضاف "ستكون هناك عملية تقييم مستمرة مع المضى قدما.. إذا مضينا قدما".

 


السيناتور ليندسي جراهام

إيران

الاتفاق النووى

الولايات المتحدة

طهران

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