"الزراعة " تحذر من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر غير المرخصة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، استعداد لزراعات الطماطم الصيفية من خلال زراعات مشاتل الطماطم بناءا على تعليمات المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج وتجنب المحصول للأمراض والآفات الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ،أنه من بين الممارسات الجيدة لمتابعة زراعات الطماطم استمرار زراعة مشتل العروة الصيفية، وتنصح مراعاة الاهتمام بمصدر التقاوى أن يكون معتمد من وزارة الزراعة ، العناية بالمشاتل القائمة تمهيد لزراعة العروة الصيفية في أواخر فبراير وذلك بتنفيذ مايلى تقليل الري لتقسية النباتات حتي تشتل في حالة قوية ، مداومة الرش ضد النيماتودا رشة وقائية ، التغذية الورقية للمشتل والرش الفطري الوقائى .

وأضاف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لانه لابد من استمرار جمع العروة الشتوية مع تقليل الري قبل الجمع ، مشير الى أنه من اتباع برامج الارشادى الجيد ، احتياج محصول الطماطم الشتوى الى رى الجمعة الثانية للعروة الشتوية وتسميد مسبق بمعدل ( 150 كجم نترات كالسيوم ) للفدان ، متابعا الاستمرار في التعفير بالكبريت الزراعي مرة كل 25 يوما ، لايتم الجمع إلابعد تطاير الندي .

كانت وزارة الزراعة، حذرت كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها ، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

فيما اصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، نشر لجانها المرورية على انتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات ، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة الزراعة ، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.





