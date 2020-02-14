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بزيادة 50 ألف فدان..

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3.3 مليون فدان.. وجارى الحصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:21 ص
الزراعة: ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3.3 مليون فدان.. وجارى الحصر زراعة القمح - ارشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من واقع تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بشان زراعات القمح، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة لـ3 مليون و300 ألف فدان ، عن ما قبلة من العام الماضى 3 ملايين و250 ألف اى بزيادة 50 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى حاليا الحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من القمح المحلى ، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج.

فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزراعين على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، فى تصريحات " اليوم السابع "، أنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ، مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وأكد " الشناوى "، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية ، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية ، أن هناك عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى ، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية ، مشير الى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح ، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

 


محصول القمح

الخدمات الزراعية

المحاصيل الزراعية

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