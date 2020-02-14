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الخزانة الأمريكية: توقيع الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة نهاية فبراير

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:42 ص
الخزانة الأمريكية: توقيع الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة نهاية فبراير وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن
(أ.ش.أ)

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أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين أن الولايات المتحدة، بدعم فنى من البنك الدولى، وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" لإبرامها بحلول نهاية الشهر الجارى. 


ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية البيان المشترك الصادر فى ختام جولات المفاوضات حول "سد النهضة" والذى أشار إلى أن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، المشاركين بصفة مراقب، لمواصلة المفاوضات بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبى الكبير فى واشنطن، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجارى.


وأوضح البيان أن الوزراء استعرضوا التقدم الذى أحرزته فرقهم الفنية والقانونية وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائى. 


وأكد الوزراء مجددًا على أهمية التعاون عبر الحدود فى تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان ، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.


وزارة الخزانة الأمريكية

ستيفن منوشين

سد النهضة

مصر

إثيوبيا

السودان

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