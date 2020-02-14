سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: مستعدون لمساعدة لكوريا الشمالية لمواجهة كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:32 ص
الخارجية الأمريكية: مستعدون لمساعدة لكوريا الشمالية لمواجهة كورونا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن مخاطر تعرض شعب كوريا الشمالية لفيروس كورونا وانتشاره الوبائى.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلادها تدعم بقوة عمل المنظمات العاملة فى مجال المعونة والصحة لمواجهة واحتواء انتشار الفيروس فى كوريا الشمالية.
وأضافت أن واشنطن على استعداد للمساعدة في تسهيل التعجيل بإصدار الموافقات الخاصة بتقديم المعونات من تلك المنظمات الإنسانية والإغاثية.


أمريكا

كوريا الشمالية

وزارة الخارجية الأمريكية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة