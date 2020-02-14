الخارجية الأمريكية: مستعدون لمساعدة لكوريا الشمالية لمواجهة كورونا

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن مخاطر تعرض شعب كوريا الشمالية لفيروس كورونا وانتشاره الوبائى.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلادها تدعم بقوة عمل المنظمات العاملة فى مجال المعونة والصحة لمواجهة واحتواء انتشار الفيروس فى كوريا الشمالية.

وأضافت أن واشنطن على استعداد للمساعدة في تسهيل التعجيل بإصدار الموافقات الخاصة بتقديم المعونات من تلك المنظمات الإنسانية والإغاثية.