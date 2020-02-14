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الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبى جاهز للمساعدة فى تنفيذ وقف النار بليبيا

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:39 م
الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبى جاهز للمساعدة فى تنفيذ وقف النار بليبيا هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى
برلين /أ ش أ/

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أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتقديم المساعدة فى تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا، "وفقا لطلب الأمم المتحدة".

وأضاف ماس- خلال كلمته فى مؤتمر الأمن الدولى فى ميونيخ أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - أن دول الاتحاد الأوروبى ستبحث الاثنين المقبل المساهمة فى تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد ماس أن وزراء خارجية الدول المشاركة فى "مسار برلين حول ليبيا" سيجتمعون الأحد المقبل فى ميونيخ.

وشدد ماس على ضرورة "عدم تخلى أوروبا عن دورها فى أزمات سوريا وليبيا والساحل، لصالح مصدرى الأسلحة". وفى هذا السياق، اعتبر ماس أن المتطرفين فى الساحل الأفريقى يهددون أمن أوروبا.

يذكر أن مسؤولين أوروبيين أكدوا فى وقت سابق أن النمسا عرقلت استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبى المكلفة بمراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

 


الخارجية الألمانية

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وقف النار بليبيا

أخبار ليبيا

ليبيا

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