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الحكومة تستعرض طرق الوقاية من "كورونا" بعد اكتشاف أجنبى حامل للفيروس

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:53 م
الحكومة تستعرض طرق الوقاية من "كورونا" بعد اكتشاف أجنبى حامل للفيروس مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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مع إعلان وزارة الصحة، ظهور أول حالة حاملة لفيروس كورونا فى مصر لشخص أجنبى، جدد مركز معلومات مجلس الوزراء، نشر إنفوجراف عن طرق الوقاية من الفيروس وأعراضه وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتتضمن طرق الوقاية من الفيروس المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصاً بعد السعال أو العطس، بجانب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات على أن يتم غسل اليدين جيداً، في حين يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل، مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

كما يجب المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها.

وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس صعوبة التنفس والحمى والسعال.

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