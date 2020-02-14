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التوعية بمخاطر كورونا وطرق الوقاية فى خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص
التوعية بمخاطر كورونا وطرق الوقاية فى خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وتوجيهات الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، عن تحدث الأئمة على فيروس كورونا الجديد وتوعية المواطنين فى خطبة الجمعة.

ونبه الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بالمديرية، على جميع الأئمة بجميع مساجد المديرية بالتنبية على المواطنين في الخطبة الثانية غداً الجمعة، لتوعيتهم والوقاية من مرض كورونا.

وأضاف أنه تم التنبيه على التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية فى الدروس الأسبوعية والأمسيات الدينية والمحاضرات بكافة الهيئات التى تتشابك مع المديرية.

وأوضح عبد البصير، أنه جاء ذلك ردا على المذكرة الواردة للمديرية من مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بشأن تفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض كورونا والأعراض والإرشادات الواجب إتباعها لتلافى الإصابة بالمرض.

وكان قد شهدت مديرية أوقاف الإسكندرية، حراكا دعويا كبيرا على كافة الأصعدة المختلفة، حيث أدى الائمة تادروس التى كلفوا بها في كافة انحاء المحافظة.

وأضاف البيان الصادر اليوم من المديرية، أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وقطاعات الدولة المختلفة، نظمت المديرية أوقاف بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم محاضرات دينية وثقافية في عدد من المدارس تحت عنوان" الاستخدام الأمن لمواقع التواصل الاجتماعي وحرب الشائعات والفساد".

وأشار البيان إلى أن حاضر فى هذه الندوات كلا من الشيخ أحمد عاشور مدير إدارة العامرية، وقد شارك في الندوة المقامة بمدرسة إسكان الناصرية، والشيخ يحيى زكريا إمام وخطيب بإدارة وسط وشارك في الندوة المقامة بمدرسة العباسية بحى محرم بك.

وتأتي هذه الندوات والمحاضرات، في إطار سعى الأوقاف لنشر والوعى والثقافة والمشاركة الفعلية في توعية الناس بما يهددهم من مخاطر وقد دارت هذه المحاضرات حول خطورة الشائعات وما تتسبب به من قلاقل تؤثر عن آمن المجتمع وسلامته وقد وضع لنا القرآن الكريم منهاجا قويما لمحاربة الشائعات.

واستكمل أنه تم الحديث عن الرياضة وفضلها وأهميتها في حياة الشباب وانها من أفضل الأمور التى يجب على الشباب ان يحرصوا عليها وان يعتنوا بها.

ومن ناحيته، أشاد الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، بالجهود التى يبذلها الائمة في نشر صحيح الدين والحفاظ على المساجد وإقامة الشعائر.

 


خطبه الجمعه

فيروس كورونا

محافظه الاسكندريه

اخبار مصرية

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