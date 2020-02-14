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التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى احتفالات عيد الأم 21 مارس

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:01 ص
التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى احتفالات عيد الأم 21 مارس اوكازيون - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020  حتى يوم 21 مارس المقبل، بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى، وذلك حتى عيد الأم.
 
وألزم قرار الوزير، الجهات المشاركة فى الأوكازيون، بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية ، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
 
وقال أيمن حسام الدين  مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأن  قرار الوزير بمد فترة الاوكازيون الشتوى جاء حرصا على المستهلك من أجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب أيضا تنشيط حركة التجارة ، كما أن الوزارة  تقوم أيضا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون .
 
 
 
ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحالات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث  تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.
 

وزير التموين

المصيلحى

مد فترة الأوكازيون الشتوى

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