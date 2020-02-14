التعليم العالى: تدريب أطباء مبادرة "دعم صحة المرأة" على الفحص الإكلينيكى للثدى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والسكان، لتنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل الدعم والتعاون بين الطرفين، حيث تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتقديم برنامج تدريبى لأطباء وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وذلك من خلال كليات الطب ومعاهد الأورام والمستشفيات الجامعية، بهدف تعليم الفحص الإكلينيكى الأمثل للثدي، بالإضافة إلى تسهيل استخدام جميع الإمكانيات التى تضمن نجاح التدريب وذلك باستخدام العيادات الخارجية والأقسام الإكلينيكية فى التدريب واستخدام قاعات المحاضرات.

وأوضح التقرير اعتبار الجهات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من المراكز التى ستقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، وذلك طبقًا للقواعد الإدارية والمالية التى تنظمها سياسة العلاج على نفقة الدولة، كما تضمن البروتوكول مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات المختلفة فى المبادرة، بجانب توفير الوزارة لكافة ما يستلزمه التدريب من المواد التعليمية.

ونوه التقرير إلى أن وزارة الصحة والسكان ستقوم بتوفير الدعم اللوجيستى المطلوب لإنجاح التدريب، من أماكن الإقامة وبدلات انتقال المتدربين، كما تقوم بتوثيق عمليات التدريب والتسجيل وإعداد المواد الإعلامية الخاصة بذلك.

على جانب آخر كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اطلق منصة إلكترونية بعنوان 365 صحة (365 seha) بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر، والتى تعد أحد أوائل المنصات فى مصر التى تربط المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية " الرعايات المركزة للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم المستشفيات الجامعية".