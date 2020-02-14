التصدى لـ8 حالات بناء مخالف والتحفظ على طن حديد بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة للقضاء على العقار المخالف بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أعمال البناء المخالف في المهد وأثناء عمل الشدات الخشبية وقبل الانتهاء منها، والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الخاصة بالبناء المخالف محذرا أنه لن يسمح بتلك المخالفات التي تؤثر على البنية التحتية للمحافظة

وأشار بيان صادر اليوم من محافظة الاسكندرية، أنه إطار حملات الازالة للبناء المخالف ، شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، حملة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، استهدفت إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن قبل شارع المرور بطوسون حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على طن من حديد التسليح ، وإيقاف بناء بالعقار الكائن بجوار سور البحرية خلف الكنيسة، حيث تم فك الشدة الخشبية ، وإيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن في شارع 7 المتفرع من شارع 25 الإدارة بطوسون. وإيقاف أعمال بالعقار الكائن أمام شارع الساهر بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من حديد التسليح، وإيقاف أعمال بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع المستشارين بمنطقة طوسون، وفك الشدة الخشبية

وفي حي العجمي برئاسة السيد موسى، قامت وحدة التدخل السريع بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شده أساسات دور أرضي وتم التحفظ على بعض مواد البناء

أما حي الجمرك برئاسة نجوى أمين، فقد شنت حملات لإزالة وإيقاف أعمال البناء المخالف توجهت إلى العقار الكائن أمام 23 الموازيني وتم التحفظ على ونش ومواد بناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. كما تم التوجه إلى العقار الكائن ب 15 حارة المدورة واستكمال فك الشدة الخشبية الدور الحادي عشر